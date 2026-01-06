Au CES 2026, ShiftCam confirme la poussée croissante de l’iPhone dans l’univers de la vidéo professionnelle. Le fabricant dévoile ProRig, une cage de tournage pensée pour repousser les limites du smartphone en matière de captation et de contrôle, le tout accompagné d’un nouveau système de filtres magnétiques destiné aux créateurs exigeants.

Une cage conçue pour les tournages intensifs

Le ProRig se présente comme une structure métallique robuste, compatible avec les iPhone Pro et Pro Max des générations récentes, jusqu’aux modèles iPhone 17. Grâce à des inserts interchangeables, une seule cage peut accueillir plusieurs générations d’appareils. L’ensemble vise clairement les usages avancés, loin de la simple prise de vue occasionnelle.

La cage intègre trois rails cold shoe, plusieurs points de fixation pour trépieds et poignées, ainsi qu’un système de verrouillage coulissant laissant libre accès au port USB-C et à MagSafe. Cette conception facilite l’enregistrement sur SSD externe, l’alimentation continue et l’ajout d’accessoires audio ou lumineux, indispensables lors de longues sessions de tournage.

Filtres magnétiques et contrôle physique

ShiftCam accompagne le ProRig d’un système de filtres magnétiques empilables au format 72 mm, un diamètre choisi pour limiter le vignettage sur les optiques grand-angle de l’iPhone. La gamme comprend notamment un filtre polarisant CPL, des filtres ND variables et un filtre Black Mist, tous annoncés avec un verre de qualité cinéma.

Deux télécommandes Bluetooth amovibles complètent l’ensemble, offrant un contrôle physique de l’enregistrement sans toucher l’écran. Pensé pour les vidéastes solo comme pour les équipes légères, l’écosystème ShiftCam illustre la montée en puissance de l’iPhone comme outil de production à part entière. Les prix et la disponibilité seront précisés plus tard en 2026, mais le message est déjà clair : le smartphone revendique désormais sa place sur les plateaux de tournage.