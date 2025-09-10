Blackmagic vient de lancer le Camera ProDock, premier accessoire professionnel conçu pour exploiter les nouvelles fonctions vidéo avancées des iPhone 17 Pro et Pro Max. Annoncé lors du keynote Apple, ce dock apporte aux smartphones des ports jusqu’ici réservés aux caméras de cinéma, dont le Genlock, une technologie qui permet notamment de synchroniser avec précision plusieurs caméras. Cette fonction ouvre la voie à des techniques de tournage sophistiquées comme le bullet time (que Matrix a popularisé) ou le time splicing, sans nécessiter un fastidieux travail de post-production.

Le ProDock dispose en outre d’une large gamme de connexions : entrées et sorties audio 3,5 mm, HDMI, ports USB-C pour accessoires et disques externes, entrée de timecode, ainsi qu’une alimentation 12V capable de gérer l’ensemble du dispositif. L’accessoire intègre aussi des fixations standards pour faciliter son intégration dans des rigs de tournage. Associé à l’application Blackmagic Camera, le ProDock offre des contrôles proches de ceux d’une caméra numérique de cinéma. Pour Grant Petty, CEO de Blackmagic, « l’iPhone devient un véritable outil de tournage multicam et de production virtuelle ». Proposé à la vente à 295 dollars chez les revendeurs Blackmagic et à 299,95 euros sur l’Apple Store en ligne, le ProDock confirme l’orientation de la nouvelle gamme Pro en tant qu’outils pour vidéastes ou réalisateurs.