Belkin est venu les bras chargés au CES 2025. Outre les traditionnels accessoires de recharge, l’accessoiriste a dévoilé plusieurs produits un peu moins attendus, et notamment le Stage Creator Bundle, un pack pour les créateurs de contenus travaillant avec l’iPhone. Ce bundle comprend un trépied réglable jusqu’à 1,7 m de hauteur, trépied qui peut-être surmonté d’un support magnétique pour l’iPhone avec angle réglable, ainsi qu’un microphone à clip dont la portée de transmission est de 100 mètres. Un pack plus qu’intéressant pour les vidéastes/youtubers sachant que les derniers modèles d’iPhone sont des as en vidéo, au point que des réalisateurs de renom les utilisent pour la prise de vue de leurs films. A noter qu’un câble USB-C de 6 pouces vient clôturer le bundle.

En plus de ce bundle pour vidéastes, Belkin prépare le Stage PowerGrip, un accessoire qui combine un grip pour l’iPhone avec une batterie externe de 10 000 mAh. Il est un peu dommage de ne pas avoir doté le support magnétique du Stage Creator Bundle de cette capacité de batterie externe. Le Stage Creator Bundle et le Stage PowerGrip seront disponibles à la vente dans le courant de l’année 2025, aucun tarif n’ayant encore été annoncé.