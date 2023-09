Belkin, Anker et Mophie enchaînent au niveau des annonces pour mettre en avant leurs chargeurs sans fil respectifs qui supportent Qi2. L’avantage est que les iPhone 15 vont supporter cette nouvelle norme de charge.

Les accessoires Qi2 de Belkin

Chez Belkin, on retrouve la station de charge 3-en-1 compatible Qi2. Elle propose une charge sans fil à 15 W pour les appareils compatibles et 5 W pour les autres. Le port USB-C permet de mettre un dongle pour la charge rapide des nouvelles Apple Watch. Ce pad est aussi compatible MagSafe, fin et compact, ce qui permet aux utilisateurs de le ranger facilement.

Chez Anker

Du côté d’Anker, il est question de plusieurs modèles :

Une batterie Qi2 de 10 000 mAh avec béquille et affichage de l’état de charge, ainsi qu’un port USB-C supportant la charge filaire jusqu’à 27 W.

Une station de charge filaire pliable 3-en-1 optimisée pour les voyages, avec charge Qi2 de 15 W, charge rapide de l’Apple Watch et charge des AirPods.

Une station de charge de bureau/de chevet avec des emplacements surélevés pour la charge Qi2 de 15 W et la charge rapide de l’Apple Watch, ainsi qu’un emplacement pour la charge des AirPods sur la base.

Un chargeur transportable avec des modules repliables pour la charge Qi2 et la charge rapide de l’Apple Watch, ainsi qu’un emplacement central pour les AirPods ou d’autres appareils.

Une version mise à jour de la station de charge MagGo 8-en-1 existante avec prise en charge du Qi2, ainsi qu’un trio de prises de courant, deux ports USB-C et deux ports USB-A à l’arrière.

Un simple socle de charge sans fil Qi2 avec le support de 15 W et un câble pour concurrencer le chargeur MagSafe standard d’Apple.

Et chez Mophie

Pour ce qui est de Mophie, les accessoires comprennent une batterie magnétique de 5 000 mAh avec un support en aluminium, un support de charge 3-en-1 pour iPhone, AirPods et Apple Watch, et deux supports de ventilation de voiture pour iPhone.

Pour information, la norme Qi2 est basée sur le MagSafe qu’Apple a proposé avec l’iPhone 12. Cependant, les accessoires qui prennent en charge Qi2 ne sont pas tenus d’utiliser le module MagSafe officiel d’Apple ou d’être certifiés dans le cadre du programme Made for iPhone d’Apple.

La charge sans fil avec Qi premier du nom est de 7,5 W. On double pour passer à 15 W avec Qi2.