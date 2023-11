Les iPhone 15 sont les premiers smartphones d’Apple à supporter Qi2, le nouveau standard de charge sans fil. Les chargeurs sans fil compatibles vont justement bientôt arriver, comme l’annonce le Wireless Power Consortium (WPC).

Qi2 est le nom de la norme de charge sans fil qui succède à Qi. Elle s’appuie sur MagSafe d’Apple afin de proposer une compatibilité entre les smartphones de différentes marques. Il faut comprendre par là qu’il y a des aimants pour un bon alignement et une charge plus rapide.

Selon le WPC, plus de 100 appareils Qi2 sont en cours de test, y compris des chargeurs de sociétés telles que Belkin, Mophie, Anker et Aircharge. Le profil d’alimentation magnétique a été conçu sur la base des contributions MagSafe d’Apple, et il est combiné avec le nouveau profil d’alimentation étendu (EPP) pour former Qi2.

Selon l’organisme, les premiers accessoires compatibles Qi2 seront disponibles « à temps pour les fêtes de fin d’année ». Il n’y a pas encore une date de sortie un peu plus précise. Mais on peut au moins s’attendre à une disponibilité dans quelques semaines.

Les chargeurs Qi2 déjà annoncés promettent de charger les appareils jusqu’à 15 W, mais on ne sait pas encore si les iPhone 15 pourront aussi y avoir le droit ou s’ils seront limités à 7,5 W. La page des spécifications techniques d’Apple pour l’iPhone 15 indique que les appareils supportent la charge sans fil Qi jusqu’à 7,5 W, sans mention d’une charge plus rapide. Mais il est possible qu’Apple attende la disponibilité des nouveaux accessoires pour modifier sa page.