Les iPhone 15 et 15 Pro vont accueillir le support de la nouvelle norme de charge sans fil Qi2 selon les informations de ChargerLAB, un site bien renseigné dans tout ce qui touche la charge et les chargeurs.

Qi2 est le nom de la norme de charge sans fil qui succédera à Qi. Elle va s’appuyer sur MagSafe d’Apple afin de proposer une compatibilité entre les smartphones de différentes marques, comme l’a annoncé le Wireless Power Consortium (WPC) en janvier dernier.

Étant donné le fonctionnement, il faut s’attendre à voir fleurir plusieurs chargeurs Qi2 qui seront en mesure de proposer la charge sans fil à 15 W pour les iPhone 15. Pour les iPhone 12, 13 et 14, le chargeur magnétique sans fil MagSafe officiel d’Apple ou un chargeur magnétique tiers doté de la certification officielle MFM (Made for MagSafe) sont nécessaires pour obtenir une charge sans fil de 15 W. Si vous utilisez un chargeur sans fil standard certifié Qi, ces modèles atteignent une puissance maximale de 7,5 W. La situation va donc évoluer dès cette année avec les iPhone 15.

Aussi, les chargeurs Qi2 n’auront pas besoin d’utiliser le module MagSafe d’Apple, dont le prix est élevé, et n’auront pas besoin d’être certifiés dans le cadre du programme Made for iPhone d’Apple. Ainsi, on aura le droit à plusieurs modèles plus abordables. ChargerLAB ajoute que le prix de gros du module MagSafe d’Apple est d’environ 16 dollars, alors que le module Qi2 coûte moins d’un tiers de ce prix.

Il est bon de noter que le support de MagSafe restera d’actualité avec les iPhone 15. Qi2 ne vient pas le remplacer, c’est en complément.