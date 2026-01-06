Présent au CES 2026, le fabricant KEYi Tech parvient à surprendre avec le DeskMate, un concept hybride à mi-chemin entre l’accessoire et l’assistant intelligent. Plutôt que de lancer un nouveau robot autonome, le fabricant mise sur l’iPhone comme cœur de l’expérience, en transformant le mobile d’Apple en compagnon IA de bureau grâce à une station de charge MagSafe animée.

Un dock intelligent qui donne vie à l’iPhone

DeskMate se présente comme un hub de bureau équipé d’un support MagSafe motorisé, capable de pivoter et de s’incliner automatiquement pour garder l’iPhone face à son utilisateur. La station intègre également plusieurs ports USB-C et USB-A. Une fois fixé, l’iPhone affiche une interface animée avec des yeux expressifs (un peu à la façon du Cozmo), renforçant l’illusion d’une présence numérique.

Le dispositif exploite pleinement les composants du smartphone : écran, caméra et microphone servent à animer l’assistant, et ce sans matériel supplémentaire. Une application dédiée se lance automatiquement dès que l’iPhone est posé, qui transforme instantanément le chargeur en compagnon interactif.

Un assistant IA pensé pour le travail quotidien

DeskMate gère les commandes vocales, les rappels, l’agenda et répond aux questions d’ordre général, tout en étant capable d’initier des échanges ou de signaler des informations utiles lorsque l’utilisateur revient à son bureau. L’IA s’intègre aux outils professionnels courants, comme les emails, le calendrier ou Slack, et peut même assister aux visioconférences pour prendre des notes ou générer des résumés !

Selon KEYi Tech, l’assistant apprend progressivement les habitudes et préférences de son utilisateur afin d’affiner ses suggestions. Une campagne de financement participatif est prévue pour mars, avec un prix annoncé sous la barre des 300 dollars.