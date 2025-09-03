Apple s’apprête à bouleverser le marché de la recherche en ligne en développant son propre outil de recherche alimenté par l’intelligence artificielle. Cette initiative majeure vise à concurrencer directement des acteurs établis comme OpenAI (ChatGPT) et Perplexity.

World Knowledge Answers : le projet secret d’Apple

Apple travaille actuellement sur un système baptisé en interne World Knowledge Answers. Selon Bloomberg, ce système sera d’abord intégrée à Siri avant d’étendre potentiellement sa portée à Safari et à Spotlight, l’outil de recherche native des iPhone, iPad et Mac.

En interne, les dirigeants d’Apple décrivent ce projet comme un véritable « moteur de réponses » qui devrait voir le jour au printemps 2026. Cette échéance coïncide avec la refonte tant attendue de Siri, l’assistant tant critiqué pour ses limitations par rapport à la concurrence.

L’objectif principal consiste à transformer Siri et les systèmes d’exploitation d’Apple en véritables centres d’information capables d’explorer l’ensemble d’Internet. Cette approche s’inspire directement des succès de ChatGPT, des AI Overviews (résumés par IA) sur les résultats de recherche de Google et d’autres applications émergentes du secteur.

La technologie s’appuiera massivement sur les grands modèles de langage (LLM). Par ailleurs, Apple pourrait collaborer avec Google pour développer cette nouvelle fonctionnalité. Les deux géants technologiques ont d’ailleurs conclu cette semaine un accord formel permettant à Apple d’évaluer un modèle d’IA développé par Google pour alimenter son assistant vocal.

Une interface enrichie

La nouvelle expérience de recherche d’Apple proposerait une interface sophistiquée intégrant texte, photos, vidéos et points d’intérêt locaux. Le système proposerait également un outil de synthèse alimenté par l’IA, conçu pour rendre les résultats plus digestes et plus précis que l’actuel Siri.

Aujourd’hui, l’assistant vocal d’Apple se débrouille avec les questions basiques et fournit des informations sur les personnalités, événements, films et sports. Cependant, il peine face aux requêtes complexes et aux recherches de culture générale, redirigeant souvent vers Google ou ChatGPT. Cette limitation illustre parfaitement les lacunes d’Apple dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Plusieurs équipes collaborent sur cette initiative stratégique. Le groupe Siri dirigé par Craig Federighi, la division IA menée par John Giannandrea et l’unité services supervisée par Eddy Cue unissent leurs forces. Mike Rockwell, créateur de l’Apple Vision Pro, pilote le projet sous l’autorité de Craig Federighi, tandis que Robby Walker, ancien responsable de Siri, joue un rôle clé sous la direction de Giannandrea.

Apple ambitionne d’utiliser un système de recherche similaire pour deux fonctionnalités distinctes : la nouvelle capacité de connaissances mondiales et l’outil de recherche sur les appareils des utilisateurs. Cela avait été annoncé lors de la WWDC 2024 avec le nouveau Siri, mais c’est reporté. Cette fonctionnalité permettra de localiser rapidement des images, fichiers et autres informations spécifiques.

Vers une application dédiée ?

Bien qu’Apple privilégie l’intégration dans ses fonctionnalités existantes, le fabricant évalue également la possibilité de créer une application dédiée similaire à un chatbot pour la recherche. Cette réflexion s’accompagne du recrutement d’une nouvelle équipe baptisée Answers, Knowledge and Information (AKI), spécialement dédiée au développement de ces capacités de recherche.

Ces nouveautés sont prévues dans une mise à jour logicielle connue en interne sous le nom de code Luck E, correspondant à iOS 26.4. Le déploiement devrait se faire dès mars 2026, marquant potentiellement un tournant décisif dans la stratégie d’Apple sur le marché de l’intelligence artificielle.