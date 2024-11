Apple travaille en ce moment sur « LLM Siri », une nouvelle version de son assistant qui se veut plus conversationnelle et se rapproche un peu plus d’autres outils comme ChatGPT. Le lancement est prévu pour le printemps de 2026 selon Bloomberg.

En l’état, Siri propose des réponses plus ou moins concises, sans réellement entrer dans les détails. À l’inverse, un chatbot comme ChatGPT développe beaucoup plus sa réponse et donne davantage de détails à la personne qui fait une requête. Apple cherche à proposer une expérience plus avancée avec son nouveau Siri qui s’appuiera sur de grands modèles de langage (LLM) avancés.

Apple souhaite que les utilisateurs puissent mieux converser avec l’assistant personnel, Siri réagissant davantage comme un humain. L’utilisation de LLM permettra également à Siri d’effectuer des tâches beaucoup plus complexes, pour lesquelles Apple doit s’appuyer sur ChatGPT avec iOS 18.2 (sauf dans les pays de l’Union européenne étant donné que ça dépend d’Apple Intelligence).

De plus, Apple travaille à l’amélioration de ce que Siri peut faire dans et entre les applications avec Apple Intelligence sur iOS 18. Cela jettera les bases de la version actualisée de Siri. Pour cette fonctionnalité, Apple utilisera un LLM maison de première génération pour évaluer les demandes afin de déterminer si l’infrastructure existante de Siri doit être utilisée ou si un second LLM capable de traiter des demandes plus complexes doit être interrogé.

Les employés d’Apple testent « LLM Siri » sur iPhone, iPad et Mac. La présentation pourrait se faire en 2025, potentiellement lors de la WWDC en juin avec iOS 19. Par contre, il faudrait attendre le printemps 2026 pour que le public puisse en profiter.