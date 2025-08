Apple a créé une équipe qui a pour nom « Answers, Knowledge and Information » (réponses, connaissances et informations) et qui travaille sur plusieurs services d’IA internes dans le but de concevoir une expérience de recherche similaire à ChatGPT ou Perplexity, comme le révèle Mark Gurman de Bloomberg.

Une nouvelle équipe dédiée à l’intelligence artificielle

Robby Walker, le cadre qui rend compte au responsable de l’IA John Giannandrea chez Apple, dirige cette nouvelle initiative. Auparavant, Robby Walker supervisait Siri mais il a perdu ce poste à la suite à des retards techniques importants. Par conséquent, Apple lui a confié ce nouveau projet Answers, Knowledge and Information (AKI), et il a emmené avec lui plusieurs membres clés de son ancienne équipe Siri.

L’équipe AKI développe ce qu’elle appelle un moteur de réponses, à savoir un système capable d’explorer le Web pour répondre aux questions des utilisateurs. En parallèle, les ingénieurs travaillent sur une application autonome ainsi que sur une nouvelle infrastructure destinée à alimenter les capacités de recherche des futures versions de Siri, Spotlight et Safari.

Cette initiative intervient alors qu’Apple Intelligence connaît des débuts compliqués. Les fonctionnalités IA déjà déployées, notamment Genmoji, la reformulation des textes et les résumés de notifications, n’ont pas vraiment convaincu les utilisateurs. De plus, la firme n’a toujours pas lancé sa nouvelle version de Siri basée sur l’IA et a repoussé sa sortie à 2026.

Des recrutements en cours

Apple recrute activement pour cette nouvelle équipe, comme en témoignent les offres d’emploi publiées sur son site. L’entreprise indique : « Notre travail alimente des expériences d’information intuitives à travers certains des produits les plus emblématiques d’Apple, notamment Siri, Spotlight, Safari, Messages, Recherche visuelle et plus encore. Rejoignez-nous pour façonner l’avenir de la façon dont le monde se connecte à l’information ! ».

Plusieurs annonces mentionnent spécifiquement l’expérience en algorithmes de recherche et développement de moteurs. Bien qu’un produit fini puisse encore être loin, la direction semble désormais claire : Apple prépare quelque chose qui ressemble à une approche simplifiée d’une recherche de type ChatGPT.

Cette nouvelle n’est cependant pas totalement surprenante. Apple a envie de collaborer avec des IA comme Perplexity. Cette société se spécialise presque exclusivement dans les moteurs de recherche alimentés par l’intelligence artificielle.