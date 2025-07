Les rumeurs vont bon train concernant une éventuelle acquisition par Apple d’une entreprise de recherche en intelligence artificielle – Perplexity par exemple-, dans le but de rattraper son retard dans la course à l’IA. Pourtant, si l’on en croit Morgan Stanley, cette stratégie serait mal orientée. Dans une note adressée aux investisseurs, l’analyste Erik Woodring affirme qu’Apple ne cherche pas à concurrencer Google dans le domaine de la recherche, mais plutôt à intégrer l’IA de manière plus ciblée dans ses produits (Apple Plans, App Store, Mail, Photos, etc.). Plutôt que de concurrencer frontalement les grosses plateformes d’IA, Apple miserait sur une approche à long terme afin de tirer parti des fonctionnalités basées sur l’IA.

Par ailleurs, à l’approche de la publication des résultats financiers du troisième trimestre fiscal 2025 (publiés le 31 juillet prochain), Morgan Stanley affiche un certain optimisme. La firme anticipe des résultats solides, portés par de bonnes ventes d’iPhone, des prix moyens en hausse, et les performances soutenues des gammes iPad et Mac. Les services devraient également rester un fort moteur de croissance malgré les inquiétudes liées aux nouvelles régulations de l’App Store dans plusieurs pays. Morgan Stanley prévoit ainsi une hausse de 11,6 % du chiffre d’affaires des services sur un an et relève son objectif de cours pour l’action Apple (AAPL) à 235 dollars, soit au delà des objectifs fixés par HSBC (220 dollars) et JPMorgan (230 dollars).