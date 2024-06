Certes diront les mauvaises langues, Apple s’est fait dépasser hier par Nvidia à la bourse, et rien ne semble plus devoir arrêter le fabricant de processeurs spécialisés pour l’IA. Mais il ne faudrait pas oublier qu’avant hier, AAPL avait tout de même établi un record de capitalisation durant la journée à 3360 milliards de dollars et que la capitalisation actuelle du californien est très au dessus de celle de ses dernières semaines (à 3290 milliards de dollars au moment d’écrire ces lignes). Et là encore, c’est l’IA qui explique cette fièvre boursière. Il faut dire que la présentation d’Apple Intelligence a emballé les observateurs et les investisseurs financiers, le LLM d’Apple s’étant avéré bien plus avancé et sécurisé que ce que prévoyaient nombre d’analystes, au point d’éclipser les récentes annonces de Google concernant Gemini. On s’attendait à ce qu’OpenAI assure les arrières de l’IA d’iOS 18, mais finalement, GPT-4 n’occupera qu’une portion congrue de tout ce qui a été annoncé lors de la WWDC.

Ce coup de jarnac a aussi retourné l’avis des analystes : il y a quelques heures, JP Morgan a revu à la hausse sa projection de cours AAPL, qui passe de 220 à 245 dollars. Les analystes de l’organisme financier estiment désormais que l’arrivée d’Apple Intelligence dans les prochaines gammes d’iPhone va générer un super cycle de ventes qui démarrera dès l’annonce de l’iPhone 16 Pro. JP Morgan s’attend même à ce qu’Apple puisse écouler 250 millions d’iPhone en 2025, et 275 millions en 2026 ! Cette même année 2026, les revenus générés par l’iPhone devraient atteindre 269 milliards de dollars… contre 201 milliards en 2024 !