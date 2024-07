Le coup de mou est terminé. Si l’on en croit les données compilées par Canalys, les ventes de Mac sont reparties à la hausse sur le second trimestre, de 6% exactement.C’est une croissance importante, presque deux fois supérieure à celle du secteur dans son ensemble (+3,4% de ventes de PC/Mac au plan mondial). 62,8 millions d »ordinateurs personnels ont été écoulés sur la période, dont 5,5 millions de Mac (soit une part de marché mondiale de 9%). Apple se situe à la quatrième place du secteur, derrière Lenovo (1er), HP et Dell. On notera qu’après avoir de nouveau franchi la barre des 10% aux Etats-Unis (la Pdm du Mac oscille désormais entre 12 et 14 % aux US), le Mac est sur le point d’accrocher les 10% de Pdm au plan mondial. Il faut remonter à l’époque des Apple II pour retrouver un ordinateur Apple avec plus de 10% de Pdm, sachant qu’au début des années 80 les volumes de ventes étaient considérablement moins importants qu’aujourd’hui.

L’essor du Mac pourrait cependant être freiné par l’arrivée des PC Copilot+ boostés à l’IA et motorisés par des processeurs ARM. Canalys estime que cette nouvelle offre d’appareils devrait pousser les ventes de PC. Les Mac bénéficieront de leur côté des services d’Apple Intelligence, ce qui pourrait suffire à garder les ventes sur un bon cap.