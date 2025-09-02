Apple prépare le lancement d’une version allégée et plus abordable de son casque Vision Pro en 2027, selon l’analyste Ming-Chi Kuo. Baptisé officieusement Apple Vision Air, le nouveau casque promet de démocratiser la réalité mixte avec un prix moins élevé.

Un poids réduit de 40 % pour plus de confort

L’Apple Vision Air se distinguerait par sa légèreté, avec un poids réduit de plus de 40 % par rapport au Vision Pro actuel, qui pèse 600 grammes. Cela porterait le poids du nouveau modèle à environ 360 grammes. Selon de précédentes rumeurs, Apple opterait pour une structure interne en titane, un design plus fin et un nouvel emplacement pour la batterie afin d’atteindre cet objectif.

Kuo annonce aussi que le Vision Air coûtera 50 % moins cher que le Vision Pro vendu 3 999 €. À environ 2 000 €, ce tarif rapprocherait le casque du prix d’un Mac haut de gamme ou de l’iPhone pliable attendu pour 2026. Bien que toujours plus cher qu’un iPhone standard, cette réduction rendrait la technologie de réalité mixte plus accessible.

Avec ces améliorations, Apple viserait des ventes d’un million d’exemplaires pour le Vision Air en 2027 contre 400 000 pour le Vision Pro. Il est certain que le poids plus léger et le prix moins élevé devraient être deux facteurs poussant à l’achat. Malgré tout, on parle tout de même de 2 000 €.