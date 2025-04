Après le Vision Pro, Apple travaille sur un nouveau casque plus léger et plus fin qui pourrait se nommer « Vision Air ». C’est en tout cas ce qu’indique une fuite venant du collectionneur et leaker Kosutami. Il a déjà partagé de bonnes informations dans le passé.

L’Apple Vision Air serait plus fin et plus léger que le Vision Pro, et adopterait un coloris bleu-noir « Minuit », une première pour la gamme actuellement disponible uniquement en argent.

Le leaker affirme qu’Apple utiliserait du titane pour le boîtier de la batterie et certaines structures internes afin d’alléger l’appareil. L’essentiel de la coque resterait en aluminium, mais avec cette nouvelle teinte. Kosutami a également partagé des images d’un connecteur de type Lightning en coloris « Minuit », probablement destiné à ce futur modèle. Contrairement au Vision Pro existant avec ses 12 broches, ce câble n’en comporterait que huit, suggérant une refonte plus poussée.

Not the same size with OG lightning plug. It's wider than that pic.twitter.com/LFEdV40fpB — Kosutami (@Kosutami_Ito) April 16, 2025

Apple devrait lancer un Vision Pro 2ème génération avec une puce M5 entre fin 2025 et début 2026. Mais la rumeur évoque aussi un modèle plus abordable, qui pourrait correspondre à ce « Vision Air ». Reste à savoir si Apple officialisera bientôt ce projet.