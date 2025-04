Apple prépare actuellement le Vision Pro 2 et il y aura au moins deux nouveautés par rapport au casque actuel : un modèle moins cher et plus léger, selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg.

Un Apple Vision Pro 2 moins cher et plus léger

L’actuel Apple Vision Pro coûte 3 999 euros. Autant dire qu’il n’est pas accessible pour de nombreuses personnes. Cela se ressent d’ailleurs dans les ventes. Plusieurs fuites ont montré qu’Apple a du mal à écouler ses stocks et les rendez-vous en Apple Store pour essayer le casque ne connaissent pas un franc succès. La nouvelle version aura donc un prix moins élevé pour attirer davantage de personnes.

L’autre changement est le poids. Il est actuellement de 650 grammes et plusieurs personnes se plaignent justement que le casque peut être désagréable à porter avec plusieurs dizaines de minutes. Apple travaille là aussi pour réduire le poids du futur modèle.

Apple a en tout cas changé ses plans parce que le projet de départ était de sortir une révision du Vision Pro actuel en changeant la puce M2 pour mettre la puce M5 plus puissante. Mais Apple a bien compris que cela ne suffira pas pour booster les ventes. C’est pour cela que l’entreprise travaille sur un modèle moins lourd et moins cher.

Un modèle se connectant au Mac

Dans le même temps, Apple travaille sur une autre version du Vision Pro qui vient se connecter au Mac de manière filaire afin de proposer une très faible latence. « L’idée est de créer un système à très faible latence pour diffuser l’écran du Mac d’un utilisateur ou pour la connexion à des applications d’entreprise haut de gamme », indique Gurman. « Certains clients ont utilisé le Vision Pro pour des applications telles que la visualisation d’images pendant une opération chirurgicale ou pour des simulateurs de vol. Ce sont deux domaines dans lesquels l’utilisateur souhaite le moins de lag possible, ce qui ne peut être garanti par un système entièrement sans fil ».

Il n’y a pas d’informations concernant la date de sortie, que ce soit pour le Vision Pro 2 ou le modèle se connectant au Mac pour une très faible latence.