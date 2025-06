Si l’on en croit le dernier rapport du célèbre analyste Ming-Chi Kuo, Apple ne prévoirait aucun lancement de nouveau casque Vision en 2026. En revanche, la firme de Cupertino prévoirait de lancer toute une série de produits de réalité mixte à partir de 2027. Au total, sept appareils sont en développement, soit trois casques Vision (XR) et quatre variantes de lunettes intelligentes. Les lunettes de type Ray-Ban devraient être les premières à s’imposer sur le marché, Apple prévoyant d’expédier entre 3 et 5 millions d’unités dès 2027. Apple considère les dispositifs « portés sur la tête » comme la prochaine grande révolution technologique, mais reste confronté à des défis majeurs en matière de logiciels et d’IA.

Côté casques Vision, trois projets se distinguent. Le Vision Pro M5 (qui ne sera pas le Vision Pro 2 mais une simple mise à jour matérielle) sera produit en masse au troisième trimestre 2025 et commercialisé lors du Q4 de cette année. Ce modèle serait doté d’un nouveau processeur M5 mais le reste des spécifications serait inchangé. Ce modèle restera donc un produit de niche et Apple tablerait sur à peine 150 000 à 200 000 ventes. Le Vision Air, prévu pour 2027, proposera un nouveau design allégé (réduction de poids de plus de 40 %) et un prix bien plus abordable, grâce à l’utilisation de matériaux moins coûteux et à une réduction du nombre de capteurs. Enfin, le Vision Pro 2 de deuxième génération devrait arriver en 2028 avec un tout nouveau design, un poids encore réduit, un prix plus bas et un processeur Apple Silicon toujours plus puissant (M6 ?)

Du côté des lunettes intelligentes, les Ray-Ban-like prévues pour 2027 seront dépourvues d’écran, mais offriront audio, caméra, enregistrement vidéo et détection environnementale via l’IA. Ces dernières visent à remplacer certains usages des écouteurs sans fil et des caméras de smartphone. Les XR Glasses, attendues pour fin 2028, intégreront un affichage couleur via LCoS et une interface gestuelle et vocale. A noter qu’un accessoire d’affichage connecté, initialement prévu pour 2026, aurait été mis en pause en raison d’un manque d’avantage concurrentiel.