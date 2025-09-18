Les premiers tests d’autonomie des iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max et Air révèlent des performances encourageantes pour toute la gamme. The Tech Chap a publié un comparatif détaillé basé sur la lecture continue de vidéos YouTube, offrant un premier aperçu des capacités énergétiques de ces modèles attendus.

L’iPhone 17 Pro Max s’impose

L’iPhone 17 Pro Max établit une nouvelle référence avec 7 heures et 58 minutes d’autonomie, détrônant l’iPhone 16 Pro Max qui atteint 7 heures et 29 minutes dans les mêmes conditions. Cette amélioration de près de 30 minutes témoigne des optimisations apportées par Apple, ainsi que de la plus grosse batterie.

Plus surprenant encore, l’iPhone 17 Pro affiche 7 heures et 34 minutes d’endurance, surpassant même l’iPhone 16 Pro Max (7 heures et 29 minutes), malgré sa taille plus compacte. Cette progression marque une évolution des modèles Pro d’une génération à l’autre. C’est plus que positif pour les utilisateurs.

L’iPhone Air résiste mieux que prévu

L’iPhone Air suscitait des inquiétudes légitimes concernant son autonomie en raison de son châssis ultrafin (épaisseur de 5,6 mm) limitant la capacité de batterie. Les résultats montrent néanmoins une performance de 6 heures et 43 minutes, plaçant ce modèle en dernière position mais avec un écart raisonnable par rapport aux autres modèles.

L’iPhone 17 standard termine à 6 heures et 55 minutes, soit seulement 12 minutes de plus que l’iPhone Air. Cette proximité suggère qu’Apple a réussi à optimiser efficacement la consommation énergétique de son modèle le plus fin.

The Tech Chap précise que ces résultats concernent spécifiquement la lecture de vidéos YouTube, une tâche que la puce A19 Pro de l’iPhone Air gère probablement avec une efficacité particulière. L’autonomie réelle variera considérablement selon l’usage, la qualité du signal réseau, la luminosité de l’écran et de nombreux autres paramètres d’utilisation.

Pour rappel, voici les capacités de batterie de chaque modèle :

iPhone 17 : 3 692 mAh (+3,7 % par rapport à l’iPhone 16)

iPhone Air : 3 149 mAh

iPhone 17 Pro : 4 252 mAh (+18,7 % par rapport à l’iPhone 16 Pro)

iPhone 17 Pro Max : 5 088 mAh (+ 8,6 % par rapport à l’iPhone 16 Pro Max)

Pour faire une comparaison, voici les capacités pour les iPhone 16 :

iPhone 16 : 3 561 mAh

iPhone 16 Plus : 4 674 mAh

iPhone 16 Pro : 3 582 mAh

iPhone 16 Pro Max : 4 685 mAh

C’est aussi l’occasion de rappeler que les tests complets des nouveaux iPhone sont à retrouver ci-dessous :