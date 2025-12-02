Apple annonce que John Giannandrea, son vice-président responsable de l’intelligence artificielle, va quitter l’entreprise. Il est remplacé par Amar Subramanya, un ancien de Google et Microsoft. Cela intervient après le fiasco autour de la version IA de Siri.

Une réorganisation pour l’IA chez Apple

Arrivé chez Apple en 2018 pour bâtir la stratégie d’apprentissage automatique de la société, John Giannandrea quittera définitivement ses fonctions au printemps 2026. D’ici là, il assurera un rôle de conseiller au sein de l’entreprise.

Pour combler ce vide, Apple a débauché Amar Subramanya, un chercheur renommé en intelligence artificielle. Ce dernier occupera le poste de vice-président de l’IA et se rapportera directement à Craig Federighi, le vice-président chargé d’iOS et de macOS. Ses missions couvriront des domaines cruciaux pour l’avenir technologique de l’entreprise :

Les modèles de fondation d’Apple

La recherche en apprentissage automatique (ML)

La sécurité et l’évaluation de l’IA

Parallèlement, le reste de l’organisation sera redistribué entre les vice-présidents Sabih Khan et Eddy Cue afin d’assurer un meilleur alignement avec les structures existantes.

Les retards de Siri provoquent des remous en interne

Officiellement, Apple dit que John Giannandrea prend sa retraite, mais on peut se demander s’il n’a pas été en réalité poussé vers la sortie. Cela survient après l’échec notable de la nouvelle version de Siri avec IA. Elle a été annoncée lors de la WWDC 2024 et devait être un élément clé pour l’iPhone 16. Mais le nouvel assistant n’est toujours pas disponible et Apple a reporté la sortie à 2026. Malgré le report, les employés ne sont pas confiants avec la version de test.

Ces difficultés ont entraîné un véritable exode au sein de l’équipe IA, alors que les ingénieurs luttaient pour intégrer des fonctionnalités complexes comme le contexte personnel et la conscience de ce qui s’affiche à l’écran.

Tim Cook, patron d’Apple, a néanmoins tenu à saluer le travail accompli. Il déclare :

Nous sommes reconnaissants envers John pour le rôle qu’il a joué dans la mise en place et le développement de nos travaux dans le domaine de l’IA, qui ont permis à Apple de continuer à innover et à enrichir la vie de nos utilisateurs. L’IA est depuis longtemps au cœur de la stratégie d’Apple et nous sommes ravis d’accueillir Amar dans l’équipe de direction de Craig et de bénéficier de son expertise exceptionnelle en matière d’IA. Outre le renforcement de son équipe de direction et de ses responsabilités dans le domaine de l’IA grâce à l’arrivée d’Amar, Craig a joué un rôle déterminant dans la promotion de nos efforts en matière d’IA, notamment en supervisant nos travaux visant à offrir aux utilisateurs une version plus personnalisée de Siri l’année prochaine.

L’expertise Gemini en ligne de mire

Le profil du successeur éclaire les ambitions futures d’Apple. Amar Subramanya a passé 16 ans chez Google, où il dirigeait l’ingénierie pour ce qui est aujourd’hui Gemini, avant un bref passage de cinq mois chez Microsoft.

Cette expérience pour Gemini chez Google est particulièrement intéressante au regard des rumeurs actuelles. Celles-ci indiquent qu’Apple va passer un accord avec Google pour que Gemini soit le cerveau d’Apple Intelligence dès 2026. L’arrivée d’Amar Subramanya pourrait donc faciliter cette transition technique critique.