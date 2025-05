Malgré les retards du nouveau Siri boosté à l’IA, le responsable de l’IA chez Apple, John Giannandrea, resterait à la tête des recherches sur l’intelligence artificielle et les modèles de langage de grande taille (LLM), mais des sources internes indiquent que l’influence du SVP pourrait diminuer. Des membres de la direction d’Apple envisageraient même un plan de succession, mais l’ancien patron des divisions de recherche et intelligence artificielle chez Google continue d’attirer des talents de haut niveau et de superviser les développements technologiques liés au futur matériel Apple, ce qui assure pour l’instant le maintien de son poste.

Des critiques ont émergé concernant le style de gestion de Giannandrea, plusieurs employés de haut niveau estimant que ce dernier se concentrait davantage sur les bases de l’apprentissage automatique que sur les fonctionnalités concrètes destinées aux utilisateurs, comme Siri. Son équipe aurait également bénéficié d’avantages qui ont provoqué des tensions internes, notamment en raison de retards dans les avancées sur Siri et l’IA.

Parallèlement, Apple a confié le développement de Siri à Mike Rockwell, responsable du Vision Pro. Rockwell imagine une version plus avancée de Siri, comparable à ChatGPT ou Google Gemini — un assistant intégré en profondeur aux systèmes d’exploitation d’Apple, doté d’un accès élargi à l’information et de capacités conversationnelles renforcées. Ce changement de direction vise à accélérer la transformation de Siri, pour passer d’un simple outil de contrôle des appareils à un véritable assistant intelligent. On ne sait toujours pas quand ces améliorations seront concrètement visibles dans les différents appareils d’Apple (iPhone, iPad, etc.).