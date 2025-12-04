Les départs continuent chez Apple, avec le fabricant annonçant que Lisa Jackson (vice-présidente de l’environnement, politique et initiatives sociales) et Kate Adams (directrice juridique) vont quitter leurs fonctions en 2026. D’autres dirigeants ont récemment quitté l’entreprise, dont Jeff Williams (directeur des opérations), John Giannandrea (intelligence artificielle) ou encore Alan Dye (responsable du design).

Lisa Jackson

Une experte de la diplomatie et de la tech aux commandes

Jennifer Newstead rejoindra Apple dès janvier 2026 en tant que vice-présidente, avant d’endosser officiellement le rôle de directrice juridique le 1er mars 2026 pour succéder à Kate Adams. Elle rapportera directement à Tim Cook et siégera au comité exécutif.

Son profil combine une expérience dans la tech et au sommet de l’administration américaine. Avant son passage chez Meta, elle a occupé le poste de conseillère juridique au département d’État américain. Son parcours inclut également des fonctions à la Maison Blanche, au département de la Justice, ainsi qu’un poste d’associée au sein du cabinet Davis Polk & Wardwell LLP. Diplômée de Harvard et de Yale, elle a par ailleurs été assistante du juge Stephen Breyer à la Cour suprême.

Tim Cook a salué ce recrutement stratégique : « Nous ne pourrions être plus heureux d’accueillir Jennifer dans notre équipe. Elle apporte une extraordinaire profondeur d’expérience et de compétences à ce rôle. Je sais qu’elle sera une excellente dirigeante pour l’avenir ».

Fusion des divisions juridiques et affaires gouvernementales

L’arrivée de Jennifer Newstead coïncide avec une évolution structurelle interne. Apple a décidé de regrouper ses divisions juridiques et ses affaires gouvernementales sous une direction unique. Tim Cook justifie cette fusion par « le chevauchement croissant entre le travail des deux équipes » et l’expérience significative de Jennifer Newstead dans les affaires internationales.

Kate Adams

Cette transition s’organisera en plusieurs temps suite aux départs annoncés :

Kate Adams, directrice juridique depuis 2017, assurera la passation de pouvoir avant de prendre la tête de l’équipe des affaires gouvernementales. Elle dirigera ce pôle jusqu’à sa propre retraite prévue fin 2026, moment où Jennifer Newstead récupérera la supervision globale.

Lisa Jackson, vice-présidente chargée de l’environnement et des initiatives sociales, prendra sa retraite fin janvier 2026.

Suite au départ de Lisa Jackson, les équipes dédiées à l’environnement et aux initiatives sociales seront rattachées à Sabih Khan, le directeur des opérations.

Ce remaniement marque la fin d’une époque pour deux dirigeantes. Tim Cook a tenu à rendre hommage au travail accompli par Lisa Jackson, soulignant son rôle crucial dans la réduction de plus de 60 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre de l’entreprise par rapport aux niveaux de 2015.

« J’ai eu la chance de travailler avec des dirigeants qui comprennent que la réduction de notre impact environnemental n’est pas seulement bonne pour l’environnement, mais bonne pour les affaires », a déclaré Lisa Jackson.

De son côté, Kate Adams a été félicitée pour sa défense constante du droit à la confidentialité des clients et de la capacité d’innovation d’Apple. « Je suis fière du bien que notre merveilleuse équipe a accompli au cours des huit dernières années », a-t-elle commenté, se disant confiante de laisser l’équipe « entre de très bonnes mains ».