Meta vient de réussir un coup majeur en débauchant Alan Dye, le vice-président du design d’interfaces chez Apple. Ce transfert inattendu confirme l’ambition de Meta de s’imposer comme un acteur clé des appareils grand public dopés à l’intelligence artificielle, tout en soulignant une véritable hémorragie de talents chez le fabricant d’iPhone.

Le départ surprise d’Alan Dye vers Meta

Avec ce recrutement, Meta ne se contente pas d’acquérir une expertise. L’entreprise crée un tout nouveau studio de design et en confie la direction à Alan Dye qui prendra ses fonctions de directeur du design le 31 décembre. Il aura pour mission de superviser la conception du matériel, des logiciels et de l’intégration de l’IA dans les interfaces des futurs produits.

Il rapportera directement à Andrew Bosworth, le directeur de la technologie chargé des Reality Labs. Ce pôle est responsable du développement des appareils portables comme les lunettes connectées et les casques de réalité virtuelle de Meta. L’objectif principal d’Alan Dye sera donc d’insuffler une nouvelle dynamique aux appareils de Meta grâce à l’IA. Il ne vient pas seul : Billy Sorrentino, un autre cadre important du design d’Apple, le rejoint dans ce projet.

En guise de réponse, Apple a promu Stephen Lemay, un designer de longue date, pour remplacer Alan Dye. Dans un communiqué à Bloomberg, Tim Cook, patron d’Apple, indique :

Steve Lemay a joué un rôle clé dans la conception de toutes les interfaces majeures d’Apple depuis 1999. Il a toujours placé la barre très haut en matière d’excellence et incarne la culture de collaboration et de créativité d’Apple. Le design est au cœur même de l’identité d’Apple, et aujourd’hui, nous disposons d’une équipe de conception extraordinaire qui travaille sur la gamme de produits la plus innovante de notre histoire.

Une tentative de rassurer alors que l’incertitude plane sur l’avenir d’autres dirigeants clés approchant l’âge de la retraite. Tim Cook lui-même prépare sa propre retraite.

L’exode des cadres s’accélère chez Apple

Pour Apple, ce choix d’Alan Dye de partir chez Meta est un nouveau coup dur qui prolonge une série de départs au sein de son équipe de design depuis le départ de Jony Ive en 2019. Alan Dye avait précisément gagné en influence après cette date, contribuant à définir l’identité visuelle des derniers systèmes d’exploitation, applications et appareils. Il a notamment supervisé l’interface de l’Apple Vision Pro et la nouvelle interface Liquid Glass d’iOS 26.

Ce départ s’ajoute à une liste déjà longue de pertes critiques pour Apple. Jeff Williams, le directeur des opérations, a pris sa retraite le mois dernier, et John Giannandrea, le responsable de l’IA, a annoncé cette semaine son départ. L’automne dernier, c’était l’ancien chef du matériel, Dan Riccio, qui quittait l’entreprise.

De plus, Meta a débauché beaucoup de monde chez Apple ces derniers mois. Voilà qu’Alan Dye s’ajoute à la liste.