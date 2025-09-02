Apple fait face à une vague de départs au sein de son équipe d’intelligence artificielle, avec le passage de son chercheur principal en IA robotique à Meta. Ce mouvement, dévoilé par Bloomberg, s’inscrit dans une série de départs qui fragilisent les ambitions IA de l’entreprise.

Un transfert d’Apple vers Meta Robotics Studio

Jian Zhang, qui développait des technologies d’automatisation et explorait l’intégration de l’intelligence artificielle dans les produits d’Apple, a rejoint le Meta Robotics Studio. Son équipe, distincte de celle travaillant sur un compagnon virtuel robotisé, jouait un rôle clé dans les projets d’innovation. Meta attire ces talents avec des offres salariales conséquentes, comme celle de 200 millions de dollars pour Ruoming Pang, ancien responsable de l’équipe Foundation Models d’Apple.

Trois autres chercheurs (John Peebles, Nan Du et Zhao Meng) de l’équipe Foundation Models ont quitté Apple cette semaine pour rejoindre OpenAI et Anthropic. Depuis janvier, au moins douze experts en IA ont déserté pour Meta et d’autres concurrents. Ces départs, alimentés par des offres de rémunération alléchantes, soulignent les difficultés d’Apple à retenir ses talents face à des offres financières agressives.

Une crise de confiance dans la stratégie IA

Il a été récemment révélé que les recruteurs perçoivent ces départs comme une crise de confiance dans l’avenir IA d’Apple. L’entreprise planche sur une version améliorée de Siri, basée sur un grand modèle de langage, prévue pour 2026.

Lors d’une réunion en août, Craig Federighi, vice-président d’Apple chargé d’iOS et macOS, a affirmé : « Nous avons réussi à développer une architecture de Siri de deuxième génération qui apportera des améliorations majeures ». Cependant, le retard de Siri avec Apple Intelligence, qui a loupé iOS 18, a marqué un faux pas.

Apple explore des solutions tierces pour doter Siri de capacités IA avancées, avec des discussions en cours auprès d’OpenAI (ChatGPT), Anthropic (Claude) et Google (Gemini). Aucune décision n’a été finalisée, ce qui crée des tensions au sein de l’équipe IA, où d’autres membres cherchent activement des opportunités ailleurs.