Apple intensifie ses efforts dans le domaine de la maison connectée avec des projets ambitieux intégrant l’intelligence artificielle pour rivaliser avec Amazon Ring et Google Nest. Bloomberg rapporte qu’Apple travaille sur des caméras de surveillance alimentées par batterie, un robot de table et des écrans connectés, tous prévus pour transformer l’expérience domestique.

Des caméras de surveillance avec de l’IA

Apple planifie une gamme de produits de sécurité domestique, incluant des caméras de sécurité alimentées par batterie capables de tenir de plusieurs mois à un an sur une seule charge. Ces appareils, équipés de capteurs infrarouges et de reconnaissance faciale, identifieront les personnes présentes dans une pièce. Cette technologie permettra d’automatiser des tâches, comme éteindre les lumières lorsqu’une pièce se vide ou lancer la musique préférée d’un membre de la famille.

Apple ambitionne de concurrencer directement les écosystèmes Ring d’Amazon et Nest de Google avec plusieurs types de caméras et de produits de sécurité domestique. Bien que la date de lancement reste floue, ces innovations s’inscrivent dans une nouvelle gamme matérielle et logicielle.

Un robot de table façon « lampe de Pixar » pour 2027

Un projet particulièrement intrigant concerne un robot de table, surnommé « lampe de Pixar » par certains employés d’Apple. Cet appareil, prévu pour 2027, se compose d’un écran de 7 pouces semblable à un iPad, monté sur un bras mobile capable de pivoter et de s’étendre sur environ 15 cm dans toutes les directions. Ce bras permettra au robot de suivre les utilisateurs dans une pièce, offrant une interaction dynamique.

Un prototype d’Apple

Conçu comme un compagnon basé sur l’IA, il intégrera une version avancée de Siri capable de mémoriser des informations et de tenir des conversations. Apple teste également une personnalité visuelle pour Siri, avec une version animée du logo Finder. Ce robot vise à redéfinir l’interaction avec les appareils Apple, en les rendant plus humains et intuitifs.

Un écran connecté finalement en 2026

En parallèle, Apple continue le développement d’un écran connecté, qui arriverait finalement en 2026 et non plus cette année. Ce produit, comparable à un iPad abordable, permettra de diffuser du contenu d’Apple TV+, de passer des appels FaceTime et d’accéder à des applications comme Calendrier ou Notes.

Avec un écran de 6 pouces et des options de montage variées (support ou mural), il s’intégrera au futur système d’exploitation homeOS, dérivé de tvOS. Cette initiative, soutenue par Apple Intelligence, vise à offrir une commande centralisée et intuitive des appareils domestiques, renforçant la compatibilité avec le standard Matter pour une bonne intégration avec d’autres marques.