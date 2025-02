Apple s’aventure dans le domaine de la robotique avec un prototype intrigant, qui pourrait donner un aperçu des futurs produits de la marque. Un article publié sur le blog d’Apple dédié à la recherche avec le machine learning présente ELEGNT, un robot inspiré d’une lampe, qui se distingue par ses mouvements réalistes et interactifs. Si ce robot, qui peut rappeler la lampe de Pixar, semble tout droit sorti d’un film d’animation, il reflète néanmoins un intérêt croissant d’Apple pour la robotique et l’intelligence artificielle.

Un prototype de lampe robot par Apple

Dans la vidéo accompagnant le post, le robot interagit de manière étonnamment naturelle avec une personne. Par exemple, lorsqu’elle lui demande la météo, il scrute la fenêtre avant de répondre, avant de manifester de la tristesse lorsqu’il apprend que la personne part en randonnée sans l’inviter. Les chercheurs ont conçu ces mouvements réalistes pour que le robot puisse augmenter l’engagement des utilisateurs en créant une interaction plus fluide que les simples gestes fonctionnels des robots traditionnels.

Le robot est capable de répondre aux gestes de la main pour ajuster l’éclairage, et même de pousser un mug vers l’utilisateur pour lui rappeler de boire de l’eau. Dans une autre scène, il projette un tutoriel vidéo sur un mur pour assister l’utilisateur dans la construction d’une imprimante 3D. Enfin, pour apporter une dimension sociale, il joue de la musique et danse au rythme, s’intégrant dans l’environnement de manière ludique.

Un futur appareil Apple avec de la robotique

Ce prototype pourrait bien être un indice des projets futurs d’Apple. L’année dernière, Bloomberg a révélé qu’Apple travaillait sur un robot de table équipé d’un écran de type iPad et d’un bras robotique. Ce robot pourrait être contrôlé par Siri et Apple Intelligence, et capable d’effectuer des tâches comme suivre un visage pendant un appel FaceTime. Il pourrait également comprendre différentes voix et devenir une version haut de gamme d’un futur hub domestique connecté, prévu pour cette année. Ce produit pourrait être commercialisé aux alentours de 1 000 dollars selon les fuites.