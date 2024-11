Apple a enregistré il y a peu un brevet au U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) décrivant une technique qui fusionne les données des capteurs de plusieurs appareils intelligents en un seul espace de coordonnées, permettant ainsi une résolution plus élevée des capteurs sur tous les appareils. Cette innovation serait particulièrement avantageuse pour les applications nécessitant une détection détaillée, telles que les systèmes d’évitement des collisions dans les robots autonomes ! Le brevet décrit comment des appareils comme les haut-parleurs intelligents, les téléviseurs, les thermostats et autres appareils ménagers équipés de capteurs radar à faible puissance peuvent collaborer afin de fournir des données de position précises par rapport à leur environnement.

Le système décrit par Apple utilise des capteurs radar qui peuvent balayer un champ de vision à 360 degrés ou utiliser la technologie MIMO (Multiple Input Multiple Output) pour améliorer la reconnaissance spatiale sans balayage. En fusionnant les données de plusieurs appareils, le système améliore donc la portée efficace et la résolution angulaire des capteurs, assurant une détection et une cartographie bien plus précises des objets et des surfaces. De là à dire qu’Apple travaille sur une nouvelle catégorie d’appareils domotiques voire sur des robots, il n’y a qu’un pas… qu’il est peut-être encore précoce de franchir…