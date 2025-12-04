App Store Awards 2025 : Apple annonce l’app iPhone de l’année et les autres gagnants
Après avoir annoncé les finalistes, Apple dévoile aujourd’hui les lauréats des App Store Awards 2025. Cela inclut notamment l’application iPhone de l’année.
« Chaque année, nous sommes impressionnés par la manière dont les développeurs convertissent leurs idées les plus brillantes en expériences novatrices qui enrichissent la vie des gens », a déclaré Tim Cook, patron d’Apple. « Les lauréats de cette année incarnent la créativité et l’excellence qui caractérisent l’App Store, et témoignent de l’impact significatif que les apps et jeux de grande qualité ont sur les utilisateurs du monde entier ».
Finalistes de l’application iPhone de l’année
- BandLab – Studio de musique
- LADDER Strength Training Plans
- Tiimo: Planning, Rappel, To-do — VAINQUEUR
Finalistes du jeu iPhone de l’année
Finalistes de l’application iPad de l’année
Finalistes du jeu iPad de l’année
- DREDGE — VAINQUEUR
- Infinity Nikki
- Prince of Persia Lost Crown
Finalistes de l’application Mac de l’année
Finalistes du jeu Mac de l’année
Finalistes du jeu Apple Arcade de l’année
Finalistes de l’application Apple Vision Pro de l’année
- Camo Studio
- D-Day: The Camera Soldier
- Explore POV — VAINQUEUR
Finalistes du jeu Apple Vision Pro de l’année
- Fishing Haven
- Gears & Goo
- Porta Nubi : Énigmes — VAINQUEUR
Finalistes de l’application Apple Watch de l’année
Finalistes de l’application Apple TV de l’année
- HBO Max — VAINQUEUR
- PBS KIDS Video
- Super Farming Boy 4K
En plus de récompenser des applications et jeux disponibles sur les appareils Apple, l’équipe éditoriale de l’App Store a sélectionné six lauréats dans la catégorie « Impact culturel » pour leur capacité à susciter des changements significatifs. Ces applications et jeux, reconnus pour leur impact positif, fournissent aux utilisateurs des outils utiles, favorisent la compréhension et contribuent à façonner un monde plus inclusif.
Finalistes de l’impact culturel
- Art of Fauna: Puzzle Douillet — VAINQUEUR
- A Space for the Unbound
- Be My Eyes — VAINQUEUR
- Chants of Sennaar — VAINQUEUR
- despelote — VAINQUEUR
- Focus Friend — VAINQUEUR
- Is This Seat Taken?
- Retro — Photos entre amis
- StoryGraph — VAINQUEUR
- Venba
- Whoscall
- Yuka – Scan de produits