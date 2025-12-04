Après avoir annoncé les finalistes, Apple dévoile aujourd’hui les lauréats des App Store Awards 2025. Cela inclut notamment l’application iPhone de l’année.

« Chaque année, nous sommes impressionnés par la manière dont les développeurs convertissent leurs idées les plus brillantes en expériences novatrices qui enrichissent la vie des gens », a déclaré Tim Cook, patron d’Apple. « Les lauréats de cette année incarnent la créativité et l’excellence qui caractérisent l’App Store, et témoignent de l’impact significatif que les apps et jeux de grande qualité ont sur les utilisateurs du monde entier ».

Finalistes de l’application iPhone de l’année

Finalistes du jeu iPhone de l’année

Finalistes de l’application iPad de l’année

Finalistes du jeu iPad de l’année

Finalistes de l’application Mac de l’année

Finalistes du jeu Mac de l’année

Finalistes du jeu Apple Arcade de l’année

Finalistes de l’application Apple Vision Pro de l’année

Finalistes du jeu Apple Vision Pro de l’année

Finalistes de l’application Apple Watch de l’année

Finalistes de l’application Apple TV de l’année

En plus de récompenser des applications et jeux disponibles sur les appareils Apple, l’équipe éditoriale de l’App Store a sélectionné six lauréats dans la catégorie « Impact culturel » pour leur capacité à susciter des changements significatifs. Ces applications et jeux, reconnus pour leur impact positif, fournissent aux utilisateurs des outils utiles, favorisent la compréhension et contribuent à façonner un monde plus inclusif.

