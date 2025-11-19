Apple dévoile les finalistes des App Store Awards 2025
Apple présente aujourd’hui la liste des 45 applications et jeux qui sont finalistes pour les App Store Awards de 2025. À l’instar de l’année dernière, il y a 12 catégories afin de célébrer le travail des développeurs. C’est un équivalent aux Oscars, mais pour les applications.
« Nous sommes ravis de célébrer les finalistes des App Store Awards, un groupe diversifié et talentueux de développeurs venus du monde entier », a déclaré Carson Oliver, responsable mondial de l’App Store chez Apple. « Leur engagement envers l’excellence est une source d’inspiration qui se traduit par des expériences permettant aux utilisateurs d’exploiter leur créativité, d’aller plus loin grâce à des innovations techniques et de découvrir de nouvelles aventures à travers le monde du jeu vidéo ».
Finalistes de l’application iPhone de l’année
Finalistes du jeu iPhone de l’année
Finalistes de l’application iPad de l’année
Finalistes du jeu iPad de l’année
Finalistes de l’application Mac de l’année
Finalistes du jeu Mac de l’année
Finalistes du jeu Apple Arcade de l’année
Finalistes de l’application Apple Vision Pro de l’année
Finalistes du jeu Apple Vision Pro de l’année
Finalistes de l’application Apple Watch de l’année
Finalistes de l’application Apple TV de l’année
Finalistes de l’impact culturel
- Art of Fauna: Puzzle Douillet
- A Space for the Unbound
- Be My Eyes
- Chants of Sennaar
- despelote
- Focus Friend
- Is This Seat Taken?
- Retro — Photos entre amis
- StoryGraph
- Venba
- Whoscall
- Yuka – Scan de produits
Apple annoncera la liste des vainqueurs d’ici les prochaines semaines. Il n’y a pas encore un jour précis.