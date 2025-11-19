Apple présente aujourd’hui la liste des 45 applications et jeux qui sont finalistes pour les App Store Awards de 2025. À l’instar de l’année dernière, il y a 12 catégories afin de célébrer le travail des développeurs. C’est un équivalent aux Oscars, mais pour les applications.

« Nous sommes ravis de célébrer les finalistes des App Store Awards, un groupe diversifié et talentueux de développeurs venus du monde entier », a déclaré Carson Oliver, responsable mondial de l’App Store chez Apple. « Leur engagement envers l’excellence est une source d’inspiration qui se traduit par des expériences permettant aux utilisateurs d’exploiter leur créativité, d’aller plus loin grâce à des innovations techniques et de découvrir de nouvelles aventures à travers le monde du jeu vidéo ».

Finalistes de l’application iPhone de l’année

Finalistes du jeu iPhone de l’année

Finalistes de l’application iPad de l’année

Finalistes du jeu iPad de l’année

Finalistes de l’application Mac de l’année

Finalistes du jeu Mac de l’année

Finalistes du jeu Apple Arcade de l’année

Finalistes de l’application Apple Vision Pro de l’année

Finalistes du jeu Apple Vision Pro de l’année

Finalistes de l’application Apple Watch de l’année

Finalistes de l’application Apple TV de l’année

Finalistes de l’impact culturel

Apple annoncera la liste des vainqueurs d’ici les prochaines semaines. Il n’y a pas encore un jour précis.