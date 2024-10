C’est probablement l’abandon de poste le plus important pour Apple depuis la passation de pouvoir entre Tim Cook et Steve Jobs : Dan Riccio, un dirigeant clé d’Apple qui a joué un rôle important tout au long des « ères » Steve Jobs et Tim Cook, annonce prendre sa retraite, un départ qui intervient quelques mois après le lancement de l’Apple Vision Pro dont Riccio avait assuré le développement. Riccio, qui auparavant occupait le poste de SVP (Senior Vice President) du service d’ingénierie matérielle, avait été transféré dans une nouvelle division pour superviser le Vision Pro, un projet qui aura donc visiblement laissé des traces (d’autant que le Vision Pro se vend très mal). Mike Rockwell prendra en charge les opérations quotidiennes de l’équipe Vision Pro, tandis que John Ternus, qui a succédé à Riccio au poste de vice-président principal du génie matériel, assurera la supervision.

Riccio est un vétéran d’Apple : ce dernier a rejoint Apple en 1998 et a joué un rôle déterminant dans le développement de produits comme les AirPods et l’iPad Pro, tout en participant à des projets plus ambitieux comme la voiture d’Apple (projet malheureusement annulé depuis). Sa retraite après 26 ans de bons et loyaux services peut être considérée comme faisant partie du modèle de transition graduelle d’Apple pour les cadres supérieurs même si le timing donne faussement l’impression que l’absence de popularité du Vision Pro pourrait y être pour quelque chose. Il est plus probable que Dan Riccio ait juste choisi de se retirer après une carrière extrêmement fournie et longue chez Apple, sachant que les postes de direction sont évidemment particulièrement usants, au delà des émoluments généreux mais qui ne font pas tout. La valse des départs se poursuit en tout cas chez Apple en cette fin d’année 2024 : l’annonce de Riccio intervient quelques heures après la confirmation du départ de Dan Rosckes, ex-responsable des achats chez Apple.