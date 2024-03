Au mois de janvier 2021, Dan Riccio quitte son poste de Senior Vice President of Hardware Engineering chez Apple (au profit de John Ternus) pour s’occuper d’un nouveau projet « secret » en interne, un projet qui selon le journaliste Mark Gurman n’est autre que l’Apple Vision Pro (une « fuite » qui ne date pas d’aujourd’hui). A l’époque, lors de son communiqué de changement de poste, Riccio avait laissé un indice sur l’importance de ce nouveau projet :« Travailler chez Apple a été l’opportunité d’une vie, consacrée à la création des meilleurs produits au monde avec les personnes les plus talentueuses que l’on puisse imaginer. Après 23 années passées à diriger nos équipes de conception de produits ou d’ingénierie matérielle – culminant avec notre année produit la plus importante et la plus ambitieuse de tous les temps – c’est le bon moment pour un changement. Ensuite, j’ai hâte de faire ce que j’aime le plus : consacrer tout mon temps et toute mon énergie chez Apple à créer quelque chose de nouveau et de merveilleux qui ne pourra pas être plus enthousiasmant. »

Dan Riccio, usé après le projet Apple Vision Pro ?

L’Apple Vision Pro est commercialisé aux Etats-Unis depuis le début du mois de février, et il se murmure que le casque XR sera aussi proposé à la vente dans d’autres pays un peu avant la prochaine WWDC (début juin). Sans doute assez fier du travail accompli (si tant est que Riccio ait bien dirigé le projet du Vision Pro). Dan Riccio serait ressorti usé de ce travail de longue haleine sur une toute nouvelle gamme de produit, au point de désirer prendre sa retraite, ou tout au moins quitter la firme de Cupertino ! Si l’on en croit en effet le journaliste de Bloomberg, Riccio aurait averti ses plus proches collègues de son départ prochain d’Apple. La date de ce départ ne serait pas encore fixée, mais une chose est sûre, sa confirmation fera sans doute l’effet d’une petite bombe dans le secteur de la tech tant Dan Riccio est considéré aujourd’hui comme l’une des sommités dans son domaine d’expertise, le hardware. Le SVP a en effet dirigé plusieurs équipes lors du développement de l’Apple Watch, du HomePod, et de certaines gammes d’iPhone, de Mac, ou bien encore d’AirPods, une énorme expérience accumulée en 25 ans de carrière chez Apple.

Gurman n’en fait pas mention, mais le départ hypothétique de Riccio intervient aussi au moment où l’on apprend qu’Apple abandonne son projet de voiture électrique autonome, la fameuse Apple Car. Se pourrait-il qu’il y ait un lien entre les deux ?