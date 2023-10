Malgré ses nombreuses fonctionnalités, sa puissance et une présentation qui en a bluffé plus d’un, l‘Apple Vision Pro refroidit par son prix d’entrée pour le moins élevé. On savait d’ores et déjà que la firme à la pomme prépare un modèle « moins cher ». Par exemple en se séparant de certaines fonctionnalités comme l’écran externe. Mais d’après Bloomberg, même avec moins de caméras, une résolution plus basse et une puce plutôt équivalente à celles des iPhone, « moins cher » signifierait un prix de vente entre 1.500 et 2.500 dollars.

Mais sans écran externe, adieu EyeSight, une des fonctionnalités les plus appréciables du casque. Elle permet aux autres personnes d’avoir un rendu des yeux de l’utilisateurs afin de savoir s’ils sont occupés ou non. L’entreprise n’a sûrement pas encore pris de décision définitive quant au prix. Mais si ce dernier se situe autour des 2.500$, nul doute que le casque peinera à convaincre. Payer un tel prix pour autant de sacrifices est un choix discutable. Reste à voir maintenant à quel point l’entreprise veut démocratiser son appareil. Même si l’Apple Vision Pro est une révolution technologique, il ne révolutionnera pas grand chose s’il ne trouve pas son public.