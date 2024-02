C’est la fin : Apple a décidé d’annuler le développement de sa voiture électrique. Il s’agissait du projet Titan et il ne verra finalement pas le jour. Le développement de l’Apple Car avait débuté en 2014, il y a tout juste 10 ans.

L’Apple Car ne verra pas le jour

Bloomberg rapporte qu’Apple a prévenu aujourd’hui les employés travaillant sur la voiture électrique que le projet est abandonné. Ce fut une surprise pour eux, ils ne s’y attendaient pas. L’annonce a été faite par Jeff Williams, le bras droit de Tim Cook, et Kevin Lynch, un vice-président d’Apple qui était aux commandes du projet.

Les deux dirigeants ont annoncé aux employés que le projet allait commencer à prendre fin et que de nombreux employés de l’équipe travaillant sur la voiture — connue sous le nom de Special Projects Group (SPG) — allaient être transférés à la division d’intelligence artificielle, sous la direction de John Giannandrea. Ces employés se concentreront sur les projets d’IA générative, une priorité de plus en plus importante pour l’entreprise, notamment avec iOS 18.

L’équipe d’Apple chargée de la voiture compte également plusieurs centaines d’ingénieurs en matériel et de concepteurs. Il est possible qu’ils puissent postuler à des emplois dans d’autres équipes du fabricant d’iPhone. Il y aura des licenciements, mais leur nombre n’est pas clair.

Il faut savoir qu’Apple a investi des milliards de dollars dans ce projet Titan. Le groupe voulait réellement concurrencer Tesla et les autres constructeurs de voitures électriques. Mais il s’avoue ici vaincu.

Le projet a connu des difficultés presque dès le départ, Apple ayant changé à plusieurs reprises la direction et la stratégie de l’équipe. Kevin Lynch et Jeff Williams ont repris le projet il y a quelques années, après le départ de Doug Field, aujourd’hui cadre supérieur chez Ford.

Aux dernières nouvelles, la fameuse Apple Car devait sortir en 2028. C’était du moins l’objectif en interne. Mais c’est maintenant de l’histoire ancienne.