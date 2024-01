Décidément, Apple a du mal avec le développement de sa voiture électrique autonome, avec Bloomberg révélant que la fameuse Apple Car est maintenant reportée à 2028. Il était auparavant question d’une arrivée en 2026.

Encore un retard pour l’Apple Car

Le report à 2028 s’explique par des changements importants d’Apple, au point que le fabricant a revu ses ambitions à la baisse. Cela implique un design plus simple pour la voiture. Apple voulait initialement une voiture sans conducteur dotée de capacités autonomes complètes, mais la société développe désormais un véhicule électrique doté de moins de fonctionnalités.

Après avoir abandonné le projet de voiture sans conducteur, Apple visait une voiture dotée d’une fonctionnalité autonome de niveau 4, qui aurait permis au système de la voiture de prendre en charge la conduite dans des circonstances limitées, comme sur les autoroutes. Mais même cela s’est avéré trop ambitieux. Apple se concentrerait maintenant sur des fonctions d’aide à la conduite plus proches du fonctionnement des véhicules Tesla et disposerait d’un système de niveau 2+. La conduite autonome de niveau 2 comprend l’assistance à la direction et au freinage/accélération, mais le conducteur reste aux commandes de la voiture et doit rester attentif à la route.

Des discussions sont en cours avec des partenaires de fabrication potentiels en Europe pour la nouvelle approche de la voiture.

Le projet va-t-il être abandonné ?

Selon Bloomberg, Apple est en plein dans un moment charnière avec la réorganisation pour l’Apple Car. Si l’entreprise n’est pas en mesure de proposer un véhicule électrique doté de ces fonctionnalités, les dirigeants pourraient « reconsidérer sérieusement l’existence du projet ».

L’année dernière, le conseil d’administration d’Apple a fait pression sur Tim Cook pour qu’il présente un plan de livraison du projet Titan (le nom de code pour la voiture), ou pour qu’il mette un terme au projet. Le projet n’a encore jamais produit de prototype viable.

Les nouvelles spécifications en matière d’autonomie réduite devraient permettre à Apple d’aller de l’avant avec succès, Kevin Lynch étant à la tête du projet, mais il semble que des doutes subsistent quant au caractère innovant de la première voiture d’Apple. Bloomberg prévient que certains employés critiquent les plans, suggérant qu’il s’agit simplement d’un « produit à la mode ».