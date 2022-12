Apple a décidé de revoir à la baisse ses ambitions concernant l’Apple Car, à savoir la fameuse voiture autonome qui est en préparation. Il y aura aussi du retard selon Bloomberg.

Des détails sur l’Apple Car

Au départ, Apple voulait créer une voiture à conduite autonome sans volant ni pédales. Mais le groupe a décidé qu’un tel projet n’était pas réalisable à l’heure actuelle. Le véhicule sera doté de fonctions de conduite guidée qui fonctionneront sur les autoroutes, mais il ne sera pas en mesure de fonctionner entièrement seul à tout moment.

La voiture aura le droit à un processeur personnalisé conçu par Apple pour gérer toute la partie d’intelligence artificielle, à l’instar de ce qui existe déjà au niveau des iPhone, iPad et Mac. La puce est annoncée comme étant équivalente à quatre des puces Mac les plus haut de gamme et est presque prête pour la production. On retrouvera un ensemble personnalisé de capteurs LiDAR, de capteurs radar et de caméras, qui pourront fournir à la voiture des informations de positionnement, des données sur les voies et une orientation par rapport aux personnes et aux objets.

La voiture ne gérera pas tout en local cependant, l’Apple Car s’appuiera également sur le cloud pour certaines tâches d’intelligence artificielle. Apple envisage d’ailleurs un centre de commande à distance qui pourrait aider les conducteurs et contrôler les voitures à distance en cas d’urgence. L’entreprise pourrait également proposer son propre programme d’assurance aux entreprises.

Dans le détail, la voiture d’Apple serait équipée de volants et de pédales, comme un véhicule normal. Cela permettra aux clients de faire des choses comme regarder des films ou être multitâches sur l’autoroute. La voiture émettra des alertes lorsqu’il sera temps de passer aux commandes manuelles pour les rues de la ville ou en cas de mauvais temps. À noter par ailleurs que la conduite autonome pourrait être limitée à l’Amérique du Nord lors du lancement.

Date de sortie et un prix

Le lancement, justement, serait retardé. Il était jusqu’à présent d’une arrivée en 2025. Maintenant, l’Apple Car ferait ses débuts en 2026 avec un prix inférieur à 100 000 dollars.