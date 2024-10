Ce n’est pas tous les jours qu’un Vice President d’Apple fait ses bagages. Dan Rosckes n’était pas la tête dirigeante la plus connue chez Apple, mais l’intéressé était jusqu’ici le responsable des achats au niveau mondial. Après 24 ans passés chez Apple, Rosckes peut-être considéré comme un vétéran, sachant qu’avant de rejoindre Cupertino, ce dernier avait passé 13 ans chez Compaq et trois ans chez Motorola. Un profil « pur tech » en somme…

Dan Rosckes

Bloomberg nous annonce donc le départ de Dan Rosckes, qui sera remplacé le plus simplement et logiquement du monde par son adjoint, un certain David Tom embauché chez Apple en 2003 (un « ancien » là encore). On note que la dénomination du poste de « responsable des achats » est un poil trompeuse : il ne s’agit pas ici des achats de la clientèle d’Apple mais des commandes de composants passées par Apple auprès de ses fournisseurs. Il s’agit donc d’un poste d’une importance capitale, auparavant occupé par Tony Blevins… qui avait été viré d’Apple en 2022 au profit de Rosckes pour une blague de mauvais goût sur TikTok !

David Tom prend donc du galon sous la responsabilité directe de Sabih Khan, VP des opérations chez Apple (COO/Chief Operating Officer). On rappellera que ces postes de décision liés à la supply chain ont été occupés autrefois par un certain… Tim Cook, ancien COO d’Apple avant de prendre le relais d’un Steve Jobs très malade. Toujours selon Bloomberg David Tom aura principalement en charge les commandes de processeurs, de puces radio et de batteries.