La vaste des départs se poursuit chez Apple. Outre Steve Hotelling, à qui l’on doit de nombreuses innovations de l’iPhone (dont le Touch ID), la firme de Cupertino va enregistrer un second départ d’importance : Tang Tan, actuellement vice-président senior de l’ingénierie matérielle d’Apple, quittera la société pommée au mois de février prochain. Bloomberg note que le VP aurait participé activement au design global (conception) des AirPods et de l’Apple Watch, et là encore, ce départ est considéré comme « un coup dur » par l’équipe dont Tan avait la charge. Le VP aurait en effet pris « des décisions critiques concernant les produits les plus importants d’Apple » rapporte Bloomberg.

Tang Tan

Après le départ du VP, Richard Dinh – qui relève actuellement de Tan et dirige la conception des produits iPhone – verra son poste élargi et occupera de facto les fonctions de son ancien patron. Dinh sera alors sous le cordes de John Ternus (à l’instar de Tang Tan). Du côté de l’Apple Watch, c’est Kate Bergeron – actuellement responsable de l’ingénierie matérielle pour le Mac – qui prendra la relève de Tang Tan. Deux personnes pour en remplacer une, on mesure ici l’importance de Tang Tan dans l’organigramme d’Apple.