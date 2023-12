Steve Hotelling n’est clairement pas le plus connu des « Steve » chez Apple, et pourtant, cet ingénieur de formation est devenu en quelques années un élément clef de la firme de Cupertino. On lui doit notamment la supervision de nombre d’innovations technologiques de la firme, à l’instar du Touch ID des iPhone, sans oublier une participation active dans la plupart des produits Apple (iPhone, iPad, Apple Watch et plus récemment Apple Vision Pro). Bref, une carrière plus que bien remplie, et une excellente réputation en interne qui a valu récemment à Hotelling une promotion en tant que Vice President Hardware (VP) dans la division dirigée par Johny Srouji.

Après donc des années de bons et loyaux services (c’est la formule consacrée), Steve Hotelling quitte la firme de Cupertino pour une retraite bien méritée. L’ex-cadre dirigeant ne serait pas si facilement remplaçable, ce qui est une sacré gageure lorsque l’on parle d’une société comme Apple, qui regorge forcément de talents et de compétences diverses. Pas de panique cependant : les changements de poste au plus haut niveau de l’organigramme sont monnaie courante chez les géants de la tech américaine, sans que cela n’impacte trop durement les projets en cours.