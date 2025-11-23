Alors que le Financial Times affirmait récemment que les préparatifs pour remplacer Tim Cook s’étaient intensifiés en vue d’une transition possible dès 2026, Mark Gurman de Bloomberg vient de jeter un pavé dans la mare : selon lui, cette information est « probablement simplement fausse ».

Tim Cook devrait rester le patron d’Apple en 2026

Pour Gurman, le moment du changement n’est « pas imminent ». Il souligne qu’il existe « peu de signes en interne » suggérant que le patron d’Apple s’apprête à quitter ses fonctions. L’argument principal repose sur la légitimité de Tim Cook : ayant propulsé la valorisation de l’entreprise de 350 milliards à plus de 4 000 milliards de dollars depuis 2011, il a « gagné le droit » de choisir lui-même la date de son départ. À moins d’un bouleversement soudain, aucune force interne ne semble prête à le pousser vers la sortie.

L’affaire reste troublante en raison de la popularité et du sérieux du Financial Times. L’article annonçant le départ, bien que court (330 mots) pour un tel changement de poste, est cosigné par quatre auteurs différents, une configuration atypique qui suggère habituellement un niveau de certitude élevé de la rédaction. Certains observateurs ont émis l’hypothèse d’un ballon d’essai orchestré par Apple pour tester la réaction des marchés boursiers, une théorie également rejetée par Gurman.

Quoi qu’il en soit, le nom du futur patron d’Apple semble faire consensus. Lorsque l’heure viendra (mais pas tout de suite, insiste Gurman), c’est John Ternus, l’actuel vice-président de l’ingénierie matérielle, qui tient la corde pour s’asseoir dans le fauteuil de patron d’Apple.