Apple accélère la préparation de l’ère post-Tim Cook, dont le départ pourrait intervenir dès l’année prochaine après plus de 14 ans à la tête de l’entreprise, selon les informations du Financial Times. Le conseil d’administration d’Apple et les dirigeants ont intensifié les discussions pour cette transition et un nom se détache pour prendre les rênes de l’entreprise : John Ternus.

John Ternus pour remplacer Tim Cook en 2026 ?

Le nom qui revient avec le plus d’insistance est celui de John Ternus, l’actuel vice-président chargé de l’ingénierie matérielle chez Apple. Bien qu’aucune décision ne soit encore arrêtée, il est perçu comme le successeur le plus probable de Tim Cook. Un tel choix marquerait un virage stratégique significatif.

En plaçant un expert du matériel à sa tête, Apple pourrait chercher à redynamiser son innovation produit à un moment où la firme peine à percer dans de nouvelles catégories et à rattraper ses rivaux dans l’intelligence artificielle. Cette orientation correspond au souhait de Tim Cook lui-même qui a toujours exprimé sa préférence pour un candidat interne issu de la culture de l’entreprise.

John Ternus

Une annonce dans quelques mois

Le départ de Tim Cook, qui a eu 65 ans ce mois-ci, n’est pas lié aux performances actuelles de l’entreprise qui s’attend à des ventes record pour l’iPhone en cette fin d’année. La transition est planifiée de longue date et s’est accélérée suite aux départs récents de cadres historiques comme le directeur financier Luca Maestri et le directeur des opérations Jeff Williams.

Une annonce officielle du nouveau patron d’Apple ne devrait pas avoir lieu avant la publication des résultats financiers fin janvier. Un changement de direction annoncé au début de 2026 permettrait à la nouvelle équipe de s’installer sereinement avant les grands rendez-vous annuels que sont la conférence des développeurs en juin (à savoir la WWDC) et le lancement des nouveaux iPhone en septembre.