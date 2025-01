Comme prévu, Kevan Parekh est désormais le nouveau directeur financier d’Apple. Il succède ainsi à Luca Maestri qui occupait ce poste depuis 2014. L’annonce initiale de la transition avait eu lieu en août 2024 et elle est maintenant effective.

Luca Maestri

Dans un document boursier transmis à la SEC (gendarme boursier américain), Apple indique :

Dans le cadre du plan de transition du directeur financier d’Apple annoncé précédemment, le conseil d’administration d’Apple a nommé Kevan Parekh, 53 ans, au poste de vice-président et directeur financier d’Apple, à compter du 1er janvier 2025. M. Parekh succède à Luca Maestri au poste de directeur financier.

Apple précise que le salaire de Kevan Parekh a été porté à 1 million de dollars depuis le 1er janvier 2025. De plus, il peut maintenant participer au plan d’intéressement des cadres d’Apple pour l’exercice fiscal 2025, au même titre que les autres cadres dirigeants de l’entreprise.

Kevan Parekh

Luca Maestri a été le directeur financier d’Apple pendant plus d’une décennie. Il n’est pas précisé pourquoi il a décidé de quitter ses fonctions. Il reste toutefois au sein d’Apple. En effet, il a le statut de vice-président des services généraux.

Pour sa part, Kaven Parekh a rejoint Apple en juin 2013. Il a précédemment occupé les postes de vice-président de la planification et de l’analyse financières, et de vice-président des finances pour les ventes, le marketing et la vente au détail. Avant de rejoindre Apple, il a occupé divers postes de direction chez Thomson Reuters et General Motors.