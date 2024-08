Apple annonce que son directeur financier Luca Maestri va quitter ses fonctions le 1er janvier 2025 pour laisser place à Kevan Parekh. Mais il ne quittera pas la société pour autant.

Luca Maestri

Dans son communiqué, Apple dit que Luca Maestri continuera à diriger les équipes des services généraux, notamment les systèmes d’information et les technologies, la sécurité de l’information, ainsi que l’immobilier et le développement, se rapportant à Tim Cook.

Kevan Parekh, vice-président d’Apple chargé de la planification et de l’analyse financières, deviendra directeur financier dès le 1er janvier 2025 et rejoindra l’équipe de direction.

Tim Cook, le patron d’Apple, déclare :

Luca a été un partenaire extraordinaire dans la gestion d’Apple à long terme. Il a joué un rôle déterminant dans l’amélioration et la conduite des performances financières de l’entreprise, en s’engageant auprès des actionnaires et en instillant une discipline financière à tous les niveaux d’Apple. Nous avons la chance de pouvoir continuer à bénéficier du leadership et de la perspicacité qui ont caractérisé son mandat au sein de l’entreprise.

Concernant le successeur, Tim Cook dit :

Depuis plus d’une décennie, Kevan est un membre indispensable de l’équipe de direction financière d’Apple et il comprend l’entreprise de fond en comble. Son intelligence aiguisée, son jugement avisé et son intelligence financière font de lui le choix idéal pour devenir le prochain directeur financier d’Apple.

Kevan Parekh

Luca Maestri a été le directeur financier d’Apple pendant plus d’une décennie, prenant ce rôle en mai 2014. Il n’est pas précisé pourquoi l’homme de 60 ans a décidé de quitter ses fonctions. Il déclare :

C’est le plus grand privilège de ma vie professionnelle que de servir l’entreprise la plus innovante et la plus admirée au monde, et de travailler aux côtés d’un leader aussi inspirant que Tim Cook. Je suis impatient de passer à la prochaine étape de mon parcours chez Apple, et j’ai une énorme confiance en Kevan, qui se prépare à prendre les rênes de la société en tant que directeur financier. Il est vraiment exceptionnel, il aime profondément Apple et sa mission, et il incarne le leadership, le jugement et les valeurs qui sont si importants pour ce poste.