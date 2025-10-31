Apple l’affirme : le premier trimestre de son année fiscale 2025 (qui correspond au quatrième trimestre de 2024 dans notre calendrier) marquera un record au niveau des ventes et du chiffre d’affaires. Cela s’expliquera en partie par le succès des iPhone 17.

Un trimestre record à venir pour Apple

Dans l’appel qui a suivi la publication des résultats financiers, Tim Cook a déclaré :

Nous sommes extrêmement enthousiastes face à la vigueur dont font preuve nos produits et services, et nous prévoyons que le chiffre d’affaires du trimestre de décembre sera le meilleur jamais enregistré par l’entreprise et le meilleur jamais enregistré pour l’iPhone. Nous prévoyons que le chiffre d’affaires total de notre entreprise pour le trimestre de décembre augmentera de 10 % à 12 % par rapport à l’année dernière, ce qui en fera notre meilleur trimestre jamais enregistré. Nous prévoyons que le chiffre d’affaires généré par l’iPhone connaîtra une croissance à deux chiffres par rapport à l’année dernière, ce qui en fera notre meilleur trimestre jamais enregistré pour l’iPhone. Nous abordons la période des fêtes avec une gamme vraiment remarquable. Celle-ci comprend la plus grande avancée jamais réalisée pour l’iPhone, qui a suscité un engouement considérable auprès de nos utilisateurs à travers le monde.

Autant dire que Tim Cook est plus que confiant. Le patron d’Apple a séparément fait comprendre que les iPhone 17 se vendent au-delà des attentes. Le dirigeant fait comprendre que cela devrait continuer au fil des prochaines semaines et prochains mois. Cela devrait tout particulièrement être le cas pendant la période des fêtes de fin d’année avec Noël en plein milieu.

Pour le trimestre qui vient de s’acheter, Apple a annoncé un chiffre d’affaires de 102,47 milliards de dollars (en hausse de 8 % sur un an), dont 49,03 milliards de dollars (+ 6,06 %) rien que pour les iPhone.