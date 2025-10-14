Le marché mondial du smartphone retrouve des couleurs. Si l’on en croit les dernières données publiées par Omdia, les livraisons globales de mobiles ont progressé de 3 % au troisième trimestre 2025, marquant ainsi un retour à la croissance après plusieurs trimestres de ralentissement. Cette reprise est portée essentiellement par le renouvellement et aussi en partie par un fort remplissage des stocks en prévision d’un quatrième trimestre particulièrement dense en nouveautés.

iPhone 17 : un succès colossal pour Apple

Apple se distingue avec une hausse de 4 % des expéditions d’iPhone, signant ainsi un record de ventes pour le troisième trimestre. Grâce au lancement anticipé de la gamme iPhone 17, la firme de Cupertino s’octroie désormais 18 % de part de marché mondiale. « La demande retrouvée illustre l’efficacité de la segmentation du portefeuille produit », souligne Omdia au sujet d’Apple. L’iPhone 17 standard dépasse toutes les prévisions tandis que les modèles Pro et Pro Max semblent séduire un très large public grâce leurs performances améliorées.

Un marché toujours dominé par Samsung

Samsung conserve la première place du classement avec 19 % de parts de marché, grâce à la robustesse de sa gamme Galaxy A et à ses nouveaux modèles pliables de 7e génération. Apple surclassant en général la concurrence sur le quatrième trimestre, la lutte sera donc une nouvelle fois très serrée entre Apple et Samsung pour le titre de plus gros fabricant de l’année. De son côté, Xiaomi reste solide avec 14 % de parts de marché, confirmant sa position d’alternative populaire.