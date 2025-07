Jeff Williams avait le profil parfait du futur CEO d’Apple : une connaissance fine des produits et de la supply chain (dont il avait la gestion en tant que COO), un poste de numéro deux chez Apple, ainsi qu’une grande capacité à négocier avec des partenaires/fournisseurs. Oui mais voilà, à la surprise générale, Jeff Williams a annoncé son intention de prendre sa retraite, son successeur étant même déjà désigné. Se pose donc la question de savoir qui sera en situation de remplacer Tim Cook le moment venu, une question que serait déjà en train de se poser le conseil d’administration d’Apple si l’on en croit les indiscrétions de Bloomberg. Un nom reviendrait sur toutes les lèvres, celui de John Ternus, actuellement patron du hardware chez Apple.

Le nom de John Ternus était déjà sorti du chapeau lors d’une rumeur datant du mois de mai, mais cette fois la situation semble vraiment jouer en faveur du « jeune » SVP de 49 ans. Ternus serait immensément respecté par Tim Cook et les autres SVP d’Apple, et l’on murmure que ce dernier disposerait des mêmes qualités managériales que celles de Tim Cook, la connaissance pointue des produits en plus. Dans ce contexte, on peut aussi légitimement se demander si le départ de Jeff Williams n’a pas été précipité par la mise en avant de Ternus, Williams considérant alors que son temps était passé et qu’il n’obtiendrait pas de nouvelle promotion chez Apple (au dessus de COO, il n’y a QUE le poste de CEO).