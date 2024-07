Ce n’est un secret pour personne, et certainement pas pour le gouvernement de Pékin : Apple implante des usines hors de Chine de façon à être moins dépendant de cette zone géographique (notamment si les choses devaient mal tourner entre la Chine et Taiwan). En visite en Chine justement, le COO d’Apple Jeff Williams a joué le rôle d’ambassadeur d’Apple et a évidemment atténué les craintes de Pékin concernant un désengagement de la supply chain chinoise. Le COO a notamment rappelé qu’en 2023, 157 des 187 fournisseurs d’Apple (soit 98 % de la chaîne d’approvisionnement mondiale d’Apple), possèdent des usines en Chine. Jeff Williams a ajouté que « cela est très important pour nous en tant qu’entreprise, et cela ne serait pas possible sans nos partenaires de fabrication en Chine. Parmi eux, plus de 70 grands fournisseurs ont des usines dans le Guangdong, ce qui souligne l’importance particulière de la région du Guangdong, centrée sur Shenzhen, pour la chaîne d’approvisionnement d’Apple. »

Et comme un second coup de brosse à reluire ne fait jamais de mal, Jeff Williams en a remis une couche : « Les changements dans l’industrie manufacturière chinoise sont très remarquables. Au début, elle ne réalisait que des fabrications primaires, mais aujourd’hui, elle dispose de nombreux processus avancés. » Les propos de Williams ne sont pas là seulement pour adoucir la position des officiels chinois vis à vis d’Apple ; il y a en effet très peu de chances qu’Apple délocalise l’entièreté de sa supply chain chinoise, qui devrait garder la part du Lion sur les 10 prochaines années. Mais le rééquilibrage avec la chaine d’approvisionnement indienne ou vietnamienne est essentiel pour maintenir un niveau de production élevé et faire face à une demande hors norme…