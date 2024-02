Foxconn est de loin le plus gros assembleur de produits Apple, loin devant tous les autres fournisseurs asiatiques. cette place de choix vaut à la firme taïwanaise quelques égards de la part d’Apple. Ainsi apprend t-on qu’à l’occasion des 50 ans de Foxconn, le COO d’Apple Jeff Williams est en visite à Taiwan, et comme on peut s’en douter, il ne s’agira pas seulement de manger des petits fours. Le patron de la logistique est accompagné par Sabih Khan, le VP Senior des opérations chez Apple ainsi que par des représentants de SoftBank et Arm.

Les discussions pourraient tourner autour du déplacement prévu d’une unité d’assemblage en Inde, Foxconn tout comme Apple étant désireux de prendre de la distance avec la zone d’influence de la Chine. A noter que Jeff Williams s’était déplacé en 2017 à Taiwan … pour les 30 ans de TSMC, le fondeur des puces de l’iPhone, de l’iPad et du Mac. Tim Cook.de son côté n’est plus retourné à Taiwan depuis 2008, alors qu’à cette période ce dernier était lui-même au poste de COO (avant d’être choisi par Steve Jobs pour prendre la relève en tant que CEO).

On notera enfin que Jeff Williams est pressenti pour être le successeur naturel de Tim Cook à la tête d’Apple. Williams occupe le même poste qu’occupait Cook avant de devenir CEO d’Apple et il a en plus pour lui la réputation de très bien connaître la partie hardware, ce qui n’est pas vraiment le cas de Cook.