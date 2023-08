L’engagement pris en 2017 par le fournisseur Foxconn d’investir 10 milliards de dollars dans la production américaine et de créer jusqu’à 13 000 emplois dans le Wisconsin n’aura pas tenu dans le temps. La société taïwanaise, principal assembleur des iPhone et des iPad, vient de céder deux bâtiments à Eau Claire et Green Bay. Acquis pour près de 12 millions de dollars en 2018, ces bâtiments étaient largement sous utilisés : des rapports de la radio publique du Wisconsin, relayés par Gizmodo et The Verge, révèlent que seuls trois des six étages du bâtiment de Green Bay sont actifs, tandis que la part de Foxconn dans une propriété d’Eau Claire à usage mixte est restée vacante pendant une période prolongée.

Initialement, Foxconn avait l’intention de conclure un accord de crédit d’impôt de 2,85 milliards de dollars avec les autorités locales afin de bâtir une grosse unité de production d’écrans LCD. On se souvient que lors de l’annonce du projet, l’ancien président Donald Trump avait largement médiatisé cette implantation en participant à l’inauguration du chantier (voir ci-dessus). Dés 2021 cependant, Foxconn a remanié ses plans, invoquant des fluctuations imprévues du marché. Les investissements du fournisseur sont tombés à 672 millions de dollars et les projections d’emplois sont passés de 13 000 à 1 454 embauches seulement.