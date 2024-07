Plusieurs clichés de média d’état chinois montrent Jeff Williams, le directeur des opérations d’Apple (COO), en réunion avec des hauts fonctionnaires du gouvernement de Pékin. Cette visite surprise fait suite à une autre entrevue secrète de Williams à TSMC au mois de mai 2024 (qui n’avait pas été publiquement confirmée par Apple). Cette visite « discrète » visait apparemment à sécuriser des commandes pour les nouveaux processeurs 2 nanomètres de TSMC.

Jeff Williams était accompagné cette fois de Sanjay Mehrotra, le patron de Micro Technologie (et membre de l’US-China Business Council), au sein d’une délégation d’affaires américaine qui a rencontré le vice-premier ministre He Lifeng ainsi que le ministre des Affaires étrangères Wang Yi. La délégation a été encouragée à « participer activement au processus de réforme et de modernisation de la Chine. » A noter que Williams et Sanjay Mehrotra font tous deux partie de l’US-China Business Council. , une organisation à but non lucratif dont l’objectif déclaré est de promouvoir le commerce entre les États-Unis et la Chine.

A noter que ce second voyage en Asie de Jeff Williams n’était pas plus officialisé que celui du mois de mai. Le COO d’Apple semble avoir été là pour assouplir les relations d’Apple avec le gouvernement chinois, alors même que la firme de Cupertino installe nombre de ses usines en Inde et se désengage très progressivement de la Chine pour sa supply chain.