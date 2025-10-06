Alors que Tim Cook s’apprête à fêter ses 65 ans, la question de sa succession anime les discussions au sein d’Apple et son successeur pourrait être John Ternus. Tim Cook, en poste depuis 2011, pourrait rester impliqué comme président du conseil d’administration, assurant ainsi une transition en douceur.

John Ternus comme nouveau patron d’Apple ?

En interne, plusieurs noms circulent pour assurer la direction opérationnelle en cas de départ soudain. Selon Bloomberg, le directeur des opérations Sabih Khan et la responsable des Apple Store Deirdre O’Brien disposent tous deux de l’expérience nécessaire pour gérer la situation à court terme. Mais pour une succession durable, un nom s’impose de plus en plus : John Ternus, l’actuel responsable de l’ingénierie matérielle.

Chez Apple, les attentes autour de John Ternus se sont renforcées au fil des mois. Il a 50 ans (le même âge que Tim Cook lorsqu’il avait succédé à Steve Jobs) et il représente une option à long terme crédible pour diriger l’entreprise pendant la prochaine décennie. Face à une équipe dirigeante vieillissante, il offre un équilibre entre continuité et renouvellement.

Un ingénieur charismatique déjà au-devant de la scène

John Ternus coche plusieurs cases essentielles pour Apple : spécialiste de la technologie, il bénéficie d’une solide réputation interne et d’un capital sympathie notable auprès des employés et des adeptes de la marque. Tim Cook lui a progressivement confié de nouvelles responsabilités, le plaçant au centre de la stratégie produit et des choix de design.

Ces derniers mois, John Ternus a été mis en avant dans de nombreuses opérations médiatiques d’Apple. Il a notamment présenté l’iPhone Air et a orchestré le lancement des iPhone 17. Il a aussi accueilli personnellement les clients à l’Apple Store Regent Street de Londres. Ce rôle symbolique, autrefois réservé à Tim Cook lui-même, illustre sa montée en puissance.

Les défis technologiques d’Apple, en quête de nouveaux horizons

Si le fabricant a su élargir son portefeuille et consolider son chiffre d’affaires sous la direction de Tim Cook, il peine encore à se faire une place dans les nouvelles catégories technologiques. Ses avancées en matière de puces Apple Silicon contrastent avec ses difficultés à imposer des produits dans la réalité mixte, l’intelligence artificielle générative, la maison connectée ou les véhicules autonomes.

Ce contexte pourrait pousser le conseil d’administration à privilégier le profil d’un ingénieur orienté produit comme John Ternus, jugé capable de redonner un élan d’innovation. Même si son style se distingue de celui d’un manager prêt à parier gros, il incarne la continuité opérationnelle qui pourrait définir la prochaine ère d’Apple.

En attendant, Tim Cook continue de voyager et de superviser l’activité mondiale de la firme de Cupertino. Il a été récemment aperçu au Kentucky, à New York, à Detroit, au Royaume-Uni et au Japon.