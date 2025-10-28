C’était attendu et c’est maintenant une réalité : Apple (AAPL) a atteint le cap des 4 000 milliards de dollars de capitalisions boursière. La société rejoint donc Nvidia, ainsi que Microsoft.

4 000 milliards de dollars de capitalisation pour Apple

Ce succès à la Bourse pour Apple s’explique en partie par le succès des ventes pour les iPhone 17. Les informations qui circulent montrent que les nouveaux téléphones se vendent mieux que les iPhone 16 l’an dernier. C’est tout particulièrement le cas pour les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max. Un seul problème existe : l’iPhone Air, dont les ventes sont plus que mitigées pour le moment.

La capitalisation boursière est basée sur la valeur totale de toutes les actions Apple qui sont en circulation. Il faudra attendre la publication des résultats financiers du troisième trimestre de 2025 pour en savoir plus à ce sujet. La publication des résultats financiers en question se fera le 30 octobre.

Pour rappel, Apple avait atteint le cap des 3 milliards de dollars de capitalisation boursière en janvier 2022. Pendant un moment, le fabricant d’iPhone était la plus grosse entreprise au monde en ce qui concerne la Bourse. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui, la première place est occupée par Nvidia. Le succès de l’intelligence artificielle l’aide beaucoup. D’ailleurs, Nvidia a atteint les 4 000 milliards de dollars en juillet et se rapproche déjà des 5 000 milliards de dollars.